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Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо

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Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо

Півзахисникові Челсі Вілліану подобається грати проти Динамо.

Слова бразильця наводить прес-служба UEFA.

"Я думав про штрафний удар з попереднього матчу з Динамо. Позиція була дуже схожа. Це був особливий гол, дуже красивий. Але важливіше те, що команда забила три м'ячі сьогодні. Ми на півдорозі до виходу в наступний раунд.

Ми добре зіграли. Могли вести 3:0 вже після першого тайму - треба краще реалізовувати моменти в таких матчах. 

Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар", - сказав Вілліан.

Нагадаємо, що на Стемфорд Брідж Челсі розбило Динамо з рахунком 3:0

Раніше Хацкевич прокоментував цейм матч. Також, своїми думками поділився Саррі.

Джерело - УЄФА.

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