Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо

Півзахисникові Челсі Вілліану подобається грати проти Динамо.

Слова бразильця наводить прес-служба UEFA.

"Я думав про штрафний удар з попереднього матчу з Динамо. Позиція була дуже схожа. Це був особливий гол, дуже красивий. Але важливіше те, що команда забила три м'ячі сьогодні. Ми на півдорозі до виходу в наступний раунд.

Ми добре зіграли. Могли вести 3:0 вже після першого тайму - треба краще реалізовувати моменти в таких матчах.

Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар", - сказав Вілліан.