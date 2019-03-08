Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо

Півзахисникові Челсі Вілліану подобається грати проти Динамо.
Слова бразильця наводить прес-служба UEFA.
"Я думав про штрафний удар з попереднього матчу з Динамо. Позиція була дуже схожа. Це був особливий гол, дуже красивий. Але важливіше те, що команда забила три м'ячі сьогодні. Ми на півдорозі до виходу в наступний раунд.
Ми добре зіграли. Могли вести 3:0 вже після першого тайму - треба краще реалізовувати моменти в таких матчах.
Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар", - сказав Вілліан.
Нагадаємо, що на Стемфорд Брідж Челсі розбило Динамо з рахунком 3:0.
Раніше Хацкевич прокоментував цейм матч. Також, своїми думками поділився Саррі.
Джерело - УЄФА.