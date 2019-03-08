У другому таймі матча-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи проти Челсі Динамо зіграло на високому рівні.

Так прокоментував поразку від Челсі (0:3) головний тренер Динамо Олександр Хацкевич

"Може, в першому таймі не вистачило сміливості, виходу через короткий-середній пас. Але був і дуже високий компактний пресинг з боку Челсі.

Ми теж намагаємося так будувати вихід з оборони, як європейські клуби, ми від цього не відмовимося.

Не можу сказати, що ми виглядали непереконливо протягом усього матчу. У першому таймі - так, але в другому таймі ми досить впевнено виглядали", - сказав білоруський фахівець.