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23:50 Футбол Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо 1413
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Саррі: У Києві нам доведеться більше захищатися

Сьогодні 08:09 752 0
Саррі: У Києві нам доведеться більше захищатися

Лондонському Челсі доведеться більше захищатися у матчі-відповіді 1/8 плей-оф Ліги Європи проти київського Динамо.

Про це розповів головний тренер Челсі Мауріціо Саррі.

"Ми могли забити більше, особливо в першому таймі, але результат все одно хороший. Мені не дуже сподобалися 10 хвилин після того, як рахунок став 2:0, ми тоді знизили інтенсивність.

Треба зберігати пильність і не розслаблятися. Якщо ти пропускаєш у матчі-відповіді, то ризикуєш потрапити в психологічну яму. Ми повинні поїхати до Києва з високим рівнем концентрації.

Очікуємо, що другий матч буде таким же. Думаю, нам доведеться більше захищатися", - сказав Саррі.

Нагадаємо, що Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Раніше Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо.

Також у воротах Динамо відзначився Педро.

Джерело - BBC.

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