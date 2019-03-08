Лондонському Челсі доведеться більше захищатися у матчі-відповіді 1/8 плей-оф Ліги Європи проти київського Динамо.

Про це розповів головний тренер Челсі Мауріціо Саррі.

"Ми могли забити більше, особливо в першому таймі, але результат все одно хороший. Мені не дуже сподобалися 10 хвилин після того, як рахунок став 2:0, ми тоді знизили інтенсивність.

Треба зберігати пильність і не розслаблятися. Якщо ти пропускаєш у матчі-відповіді, то ризикуєш потрапити в психологічну яму. Ми повинні поїхати до Києва з високим рівнем концентрації.

Очікуємо, що другий матч буде таким же. Думаю, нам доведеться більше захищатися", - сказав Саррі.