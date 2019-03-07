Екс-головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Його слова наводить RT на русском.
"Думаю, пенальті призначений правильно. Без перегляду повтору суддя міг прийняти й інше рішення, але система VAR допомогла. Цього року УЄФА ухвалив серйозне рішення впровадити систему VAR. У цей процес було залучено багато людей, включно з Александером Чеферіним і Роберто Розетті.
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Раніше в складних ситуаціях суддям доводилося покладатися виключно на себе. Зараз же їм допомагають високі технології. Думаю, перед тим, як прийняти це рішення, судді досконально все обговорили та в підсумку винесли вердикт", - сказав Моурінью.
Нагадаємо, агент Моурінью почав переговори з Реалом.
Тим часом Реал впевнений у поверненні Моурінью.
Джерело - RT на русском.