Екс-головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью назвав правильним пенальті у ворота ПСЖ в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить RT на русском.

"Думаю, пенальті призначений правильно. Без перегляду повтору суддя міг прийняти й інше рішення, але система VAR допомогла. Цього року УЄФА ухвалив серйозне рішення впровадити систему VAR. У цей процес було залучено багато людей, включно з Александером Чеферіним і Роберто Розетті.

Читайте також: Моурінью — головний кандидат на пост тренера Реала

Раніше в складних ситуаціях суддям доводилося покладатися виключно на себе. Зараз же їм допомагають високі технології. Думаю, перед тим, як прийняти це рішення, судді досконально все обговорили та в підсумку винесли вердикт", - сказав Моурінью.