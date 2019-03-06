Моурінью — головний кандидат на пост тренера Реала

Особливий може повернутися вже наступного сезону

Екс-тренер мадридського Реала Жозе Моурінью головний кандидат на посаду головного тренера королівського клубу.

Про це розповів колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон в інтерв'ю Sky Sports News.

"Моурінью — єдиний тренер, якого поважає Перес. Я не сумніваюся, що Жозе перший кандидат на посаду наступного наставника Реала. Думаю, що шанси дуже великі на його повернення на посаду головного тренера в наступному сезоні.

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Хто ще? Ну, можливо, Маурісіо Почеттіно. Але найближчим часом буде багато з'являтися кандидатів, тому що вболівальники не зможуть прийняти поточну ситуацію", - заявив Кальдерок.

Нагадаємо, мадридський Реал вперше за 15 років програв чотири поспіль домашні матчі у всіх турнірах. Вершкові вилетіли з Ліги чемпіонів, Кубка Іспанії та залишилися тільки теоретичні шанси в боротьбі за чемпіонство.

Джерело - iSport.