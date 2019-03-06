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Реал впевнений в поверненні Моурінью

Сьогодні 22:41 252 0
Особливий теж не проти повернутися в королівський клуб
Реал впевнений в поверненні Моурінью

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може знову очолити Реал.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

У мадридському клубі майже на 100% впевнені, що зможуть повернути 56-річного фахівця. Повернутися в Мадрид хоче і сам Моурінью. У недавньому інтерв'ю beIN Sports він заявив, що не має нічого проти повернення в колишні клуби.

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Прямо зараз Моурінью не збирається приймати Реал. Він заявив, що не контактував ні з ким їх клубу або команди після матчу з Аяксом.

Протягом тижня Реал під керівництвом Сантьяго Соларі вилетів з Ліги чемпіонів і Кубка Іспанії. А в Ла-Лізі йде третім, відстаючи від Барселони на 12 очок.

Джерело - The Telegraph.

#Реал, #Моурінью, #Ла-Ліга
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