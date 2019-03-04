Рома звільнить головного тренера

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо може найближчим часом покинути свій пост.

Про це повідомляє iSport з посиланням на GianlucaDiMarzio.

Керівництво римського клубу відправить фахівця у відставку, якщо Рома за підсумками двох матчів з Порту не вийде в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перша гра між цими командами завершилася перемогою римлян з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 6 березня.

Ді Франческо очолив Рому 2017 року. Торік команда під керівництвом 49-річного італійця дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Зараз Рома посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 44 очки. 2 березня вовки розгромно поступилися в римському дербі з Лаціо з рахунком 0:3.

Джерело - iSport.