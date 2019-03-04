Рома звільнить головного тренера

Мій профіль

Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA

Сьогодні 09:40 389
Став відомий календар збірної України на 2019 рік
Сьогодні 11:37 21
Зінченко знову став найкращим у турі за кількістю ТТД
Сьогодні 10:30 442
Соль пройде медобстеження в Іспанії
Сьогодні 08:38 1307
Зоря розгромила Ворсклу, Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ
Вчора 22:25 1516
Бех-Романчук виграла бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:15 894
Саладуха виграла бронзу Чемпіонату Європи в приміщенні
Вчора 14:43 944
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 14:01 3626
Ультрас Шахтаря спалили прапор Росії
Вчора 12:31 1541 4
Барселона зробила історичне досягнення в матчі з Реалом
Вчора 11:51 1386
Навколо спорту
Блоги
Неймовірний гол від молодого півзахисника Динамо
Неймовірний гол від молодого півзахисника Динамо Valeriy Ruchka
01.03.2019 19:53 3286
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами Максим Буйдин
01.03.2019 18:51 2344 1
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників Максим Буйдин
01.03.2019 17:27 688
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання Валерій Ручка
01.03.2019 11:41 1921
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність Валерій Ручка
01.03.2019 07:30 1704
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:37 Футбол Став відомий календар збірної України на 2019 рік 21
11:19 Футбол Лідер Зорі став найкращим гравцем 20 туру УПЛ 209
10:57 Футбол Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал 308
10:40 Теніс Козлова побореться за місце в основній сітці турніру в Індіан-Веллсі 221
10:30 Футбол Зінченко знову став найкращим у турі за кількістю ТТД 442
10:04 Футбол Моурінью: Як для тренера я ще молодий 217
09:51 Футбол Салах міг грати в Шахтарі 799
09:40 Теніс Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA 389
09:14 Баскетбол Лень вперше в кар'єрі НБА закинув 5 триочкових в матчі 358
09:00 Футбол Рома звільнить головного тренера 298
08:38 Футбол Соль пройде медобстеження в Іспанії 1307
08:23 Навколо спорту ФК Львів потролив Карпати у Facebook 619
08:08 Футбол Екс-тренер Шахтаря звільнений з Сельти 664
08:01 Баскетбол Лень встановив рекорд результативності в Атланті 817
07:30 Футбол Про війну Суркіса з Павелком та борг Гусєву - Ващук 698
07:00 Хокей Білий Барс здобув суху перемогу над Динамо в першому матчі чвертьфінальної серії 309
3 Березня 2019
23:45 Легка атлетика Левченко завоювала срібло на чемпіонаті Європи 1890
23:29 Футбол Ювентус у силовому матчі обіграв Наполі 1032
23:13 Футбол Мегремич: Ми програли через мою помилку 912
23:10 Блог Про тренування Реброва та чим зайнятися в порностолиці Європи - Петряк в Легіонері 911
22:55 Бокс Суперник Гвоздика активно готується до бою 1300
22:35 Легка атлетика Ляхова стала третьою на чемпіонаті Європи 753
22:30 Баскетбол Бостон - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА 558
22:25 Футбол Зоря розгромила Ворсклу, Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ 1516
22:15 Легка атлетика Бех-Романчук виграла бронзу чемпіонату Європи 894

Рома звільнить головного тренера

Сьогодні 09:00 298 0
Рома звільнить головного тренера

Головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо може найближчим часом покинути свій пост.

Про це повідомляє iSport з посиланням на GianlucaDiMarzio.

Керівництво римського клубу відправить фахівця у відставку, якщо Рома за підсумками двох матчів з Порту не вийде в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перша гра між цими командами завершилася перемогою римлян з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться в Португалії 6 березня.

Ді Франческо очолив Рому 2017 року. Торік команда під керівництвом 49-річного італійця дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Зараз Рома посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 44 очки. 2 березня вовки розгромно поступилися в римському дербі з Лаціо з рахунком 0:3.

Джерело - iSport.

#Рома, #Серія А, #Порту, #Ліга чемпіонів, #ЛЧ
Коментарі ()