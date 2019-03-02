Лаціо знищив Рому в римському дербі

Лаціо у 26-му турі Серії А переміг Рому.

Лаціо відкрив рахунок вже на 12-й хвилині матчу. Феліпе Кайседо реалізував вихід сам на сам з воротарем Роми.

У другому таймі перевагу Лаціо подвоїв Чіро Іммобіле, забивши з одинадцятиметрової точки. До розгромного, рахунок довів Данило Катальді. Відзначимо, що в компенсований час червону картку отримав захисник Роми Олександр Коларов.

Після цієї перемоги Лаціо набирає 41 очко і наближається до Роми. Тепер між римськими клубами всього три пункти.

Чемпіонат Італії, Серія А

26 тур

2 березня

Лаціо - Рома 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Каседо, 2:0 - 72 Іммобіле, 3:0 - 89 Катальді.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у видовищному матчі переміг Саутгемптон.

Також, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут.

Джерело - Чемпіон.