Дуелунд: Немає страху перед Челсі

Але кияни поважають свого іменитого суперника

Данський хавбек київського Динамо Міккель Дуелунд переконаний у силах біло-синіх.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Goal.

"У нас немає страху перед Челсі, але ми їх поважаємо. У Динамо є впевненість у своїх силах. Тут хороша культура ТОП-клубу і менталітет переможців. У нас чимала історія в Європі, але ми хочемо написати нову главу.

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Наша найпотужніша зброя проти синіх — командна робота. Коли я виступав за Мідтьюлланд, ми перемогли Манчестер Юнайтед в Лізі Європи. Динамо за рівнем вищий, за той, який я бачив у Данії. Тому від моєї нової команди у мене багато очікувань і сподівань", - заявив Дуелунд.

Нагадаємо, Динамо провело тренування перед матчем з Челсі.

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Джерело - iSport.