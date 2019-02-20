Телеканал Футбол втратив права на трансляцію АПЛ

Спортивних ТВ-трансляцій в Україні стане більше.

Про це повідомляє Sport Arena.

Із сезону 2019/20 матчі англійської Прем'єр-ліги не будуть транслюватися на телеканалах Футбол 1 і Футбол 2. Права на новий трирічний цикл на території України купила компанія Setanta.

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Поки що телеканал не транслюється в Україні, але збирається запуститися до нового сезону. Працювати він буде українською мовою.

Офіційного підтвердження поки немає. Що буде показувати Setanta ще, крім АПЛ, поки невідомо.

На ТК Футбол залишаться матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Серії А. Також майже напевно канали продовжать показувати українську Прем'єр-лігу, яка з нового сезону повинна буде продаватися єдиним пулом.

Компанія Setanta ще з 2012 року працює російською мовою на деякі пострадянські країни. Раніше мовлення велося з Дубліна, але восени 2018 року воно ведеться з Києва. З 2012 року і до минулої осені на Setanta працював відомий український коментатор Дмитро Джулай.

Хто буде працювати на україномовному Setanta - поки невідомо.

ТК Футбол показував Чемпіонат Англії з 2010-го року.

Нагадаємо, Відомий коментатор покинув телеканали Футбол1/2.

Джерело - sportarena.com.