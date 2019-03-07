Усик та Повєткін не битимуться в травні

Боксери проведуть поєдинки з іншими суперниками

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик та росіянин Олександр Повєткін не зустрінуться між собою під час вечора боксу в Чикаго.

За інформацією BoxingScene, обидва боксери проведуть проміжні поєдинки, після чого вийдуть в ринг один проти одного.

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Таке рішення пов'язане з тим, що команда Повєткіна відмовилась одразу проводити бій проти українця. Очікується, що їхній очний бій транслюватиметься платформою DAZN.

Нагадаємо, Усик готується до наступного бою з новим тренером.

Тим часом новий наставник вважає за честь працювати з українцем.

Джерело - 24boxing.