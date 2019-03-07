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Тренер Усика: Працювати з українцем велика честь

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Новий наставник в захваті від роботи боксер
Тренер Усика: Працювати з українцем велика честь

Новий фітнес-тренер абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика Сергій Пуцов розповів про те, як проходить підготовка українського боксера.

Його слова наводить Luckypunch.net.

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"Старанний, уважний до деталей, працездатний і розумний. Працювати з такою людиною — велика честь і привілей. Над концепцією тренувального процесу працюю не я один, а вся команда. Ми працюємо на загальний результат. Все інше — закрита інформація", - заявив коуч.

Нагадаємо, Гірн заявив, що ніхто не хоче битися з Усиком.

Також Усика, Ломаченка ат Гвоздика звинуватили у відсутності інстинкту вбивці.

Джерело - 24boxing.

#Усик, #крузервейт, #Пуцов, #бокс
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