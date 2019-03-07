Дебютний бій в новій категорії українець повинен провести 18 травня

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик 18 травня має провести свій перший бій в хевівейті.

Двобій має відбутися в Чикаго. А от суперник українця поки ще не визначився.

Напередодні майбутнього протистояння боксер працює в одному зі спортзалів Києва разом зі своїм новим тренером з фізпідготовки Сергієм Пуцовим.

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Нагадаємо, Гірн заявив, що з Усиком ніхто не хоче битися.

Тим часом Усика, Ломаченка і Гвоздика звинуватили у відсутності інстинкту вбивці.

Джерело - Xsport.