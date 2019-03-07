Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик 18 травня має провести свій перший бій в хевівейті.
Двобій має відбутися в Чикаго. А от суперник українця поки ще не визначився.
Напередодні майбутнього протистояння боксер працює в одному зі спортзалів Києва разом зі своїм новим тренером з фізпідготовки Сергієм Пуцовим.
Актуально: Гассієв заради реваншу з Усиком перейде у надважку вагу
Нагадаємо, Гірн заявив, що з Усиком ніхто не хоче битися.
Тим часом Усика, Ломаченка і Гвоздика звинуватили у відсутності інстинкту вбивці.
Джерело - Xsport.