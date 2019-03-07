Мій профіль

Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу

Сьогодні 18:44 824
Чемпіонат світу. Змішана естафета: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:19 1415
Леоненко: Шевченко набрав пасажирів, а Ракицький потрібний команді
Сьогодні 13:41 2695 1
Ліга Європи. Челсі -Динамо: ОНЛАЙН
Сьогодні 07:53 740
Челсі - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:48 10123
Ястремська несподівано поступилася в першому колі Індіан-Веллсу
Сьогодні 06:22 955
Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 01:36 2120
Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:51 2383
Манчестер Юнайтед завдяки пенальті на останніх хвилинах увірвався у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1516
Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні
Вчора 21:47 1315
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:59 Футбол Неймар проривався у суддівську кімнату після матчу Ліги чемпіонів 59
19:44 Футбол Матч Інгульця та Колоса завершився гучним скандалом 404
19:34 Футбол Усик та Повєткін не битимуться в травні 1348
19:18 Блог Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт 374
19:06 Футбол Володар Золотого м'яча: Челсі впевнено переможе 263
18:44 Біатлон Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу 824
18:31 Теніс Світоліна: Важливо залишатися здоровою 362
18:24 Блог Пацани, хто спи**ив труси? - жорстоке покарання Кендзьори 489
18:19 Біатлон Чемпіонат світу. Змішана естафета: ОНЛАЙН 1415
18:17 Блог Про Стівенсона, аматорів та Атласа - ексклюзив від Гвоздика 380
18:06 Футбол Екс-гравець Арсенала: Челсі здобуде солідну перевагу 354
17:53 Бокс Тренер Усика: Працювати з українцем велика честь 425
17:31 Футбол Дуелунд: Немає страху перед Челсі 1302
17:06 Футбол Неймара можуть дискваліфікувати за критику суддів 1280
16:49 Бокс Усик разом з новим тренером готується до переходу в суперважку вагу 898
16:26 Біатлон Дальмаєр пропустить першу гонку на Чемпіонаті світу 407
16:18 Блог 7 найяскравіших перемог українських біатлоністів на чемпіонаті світу 470
16:10 Футбол Реал розпочав переговори з агентом Моурінью 473
15:58 Блог Неймар: Це ганьба! Судді не розбираються у футболі 1020
15:42 Футбол Ребров: Аякс має стати прикладом для Динамо 404
15:28 Баскетбол Мілуокі - Індіана: онлайн-трансляція матчу НБА 319
15:15 Футбол Динамо зіграє проти Челсі, Ренн прийме Арсенал. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 858
15:12 Теніс Світоліна зіграє перший матч на Індіан-Веллсі. Розклад другого ігрового дня для українок 673
14:59 Блог Сміховинна симуляція від Джеко, який впав від одного погляду Пепе 925
14:56 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 127450

Володар Золотого м'яча: Челсі впевнено переможе

Сьогодні 19:06 263 0
Колишній футболіст не знає внаслідок чого кияни можуть перемогти
Володар Золотого м'яча: Челсі впевнено переможе

Київське Динамо не переможе лондонський Челсі.

Про це заявив володар Золотого м'яча-2001 Майкл Оуен.

"Київське Динамо ніколи не вигравало на англійській землі матч єврокубків: 11 поразок і три нічиїх в 14 матчах. І я не бачу, внаслідок чого вони зможуть впоратися з цією тенденцією на Стемфорд Бридж в четвер.

  Актуально: Ліга Європи. Челсі — Динамо: ОНЛАЙН

Челсі — одна з трьох команд, поряд з Вільярреалом і Айнтрахтом, яка жодного разу не програвала в поточному розіграші Ліги Європи. Думаю, Челсі переможе і сьогодні. Навряд чи розгромно, але впевнено. Я б поставив на їх перемогу всуху ", - сказав Майкл Оуен.

Нагадаємо, анонс і прогноз матчу Челсі — Динамо читайте на Чемпіоні.

Тим часом Дуелунд заявив, що немає страху перед Челсі.

Джерело - Xsport.

#Ліга Європи, #ЛЄ, #1/8фіналу, #Челсі, #Динамо
Коментарі ()