Володар Золотого м'яча: Челсі впевнено переможе

Колишній футболіст не знає внаслідок чого кияни можуть перемогти

Київське Динамо не переможе лондонський Челсі.

Про це заявив володар Золотого м'яча-2001 Майкл Оуен.

"Київське Динамо ніколи не вигравало на англійській землі матч єврокубків: 11 поразок і три нічиїх в 14 матчах. І я не бачу, внаслідок чого вони зможуть впоратися з цією тенденцією на Стемфорд Бридж в четвер.

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Челсі — одна з трьох команд, поряд з Вільярреалом і Айнтрахтом, яка жодного разу не програвала в поточному розіграші Ліги Європи. Думаю, Челсі переможе і сьогодні. Навряд чи розгромно, але впевнено. Я б поставив на їх перемогу всуху ", - сказав Майкл Оуен.

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Тим часом Дуелунд заявив, що немає страху перед Челсі.

Джерело - Xsport.