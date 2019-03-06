На матч проти Челсі Динамо вирушить з одним форвардом

В Лондон полетить дискваліфікований Вербич

Динамо сьогодні, 6 березня, о 10 ранку, вилетить у Лондон на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

Про це повідомляє dynamomania.

Головний тренер киян Олександр Хацкевич вирішив взяти на матч таких футболістів:

Воротарі: Бойко, Бущан, Рудько.

Захисники: Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов, Миколенко.

Півзахисники: Циганков, Буяльський, Шапаренко, Шепєлєв, Сидорчук, Сідклей, Гармаш, Андрієвський, Цітаішвілі, Алібеков, Смирний.

Нападник: Русин.

Також з командою у Лондон полетіли дискваліфікований Беньямін Вербич та травмований Міккел Дуелунд, але вони лише підтримуватимуть команду на трибунах.

Нагадаємо, Вербич - найкращий гравець Динамо в лютому

Також, Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів

Джерело - dynamomania.