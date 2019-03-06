На матч проти Челсі Динамо вирушить з одним форвардом

Динамо сьогодні, 6 березня, о 10 ранку, вилетить у Лондон на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.
Про це повідомляє dynamomania.
Головний тренер киян Олександр Хацкевич вирішив взяти на матч таких футболістів:
Воротарі: Бойко, Бущан, Рудько.
Захисники: Кендзьора, Бурда, Кадар, Шабанов, Миколенко.
Півзахисники: Циганков, Буяльський, Шапаренко, Шепєлєв, Сидорчук, Сідклей, Гармаш, Андрієвський, Цітаішвілі, Алібеков, Смирний.
Нападник: Русин.
Також з командою у Лондон полетіли дискваліфікований Беньямін Вербич та травмований Міккел Дуелунд, але вони лише підтримуватимуть команду на трибунах.
Нагадаємо, Вербич - найкращий гравець Динамо в лютому
Також, Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів
Джерело - dynamomania.