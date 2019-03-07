Зірці ПСЖ потрібно тримати язик за зубами

Нападник ПСЖ Неймар може зіткнутися з санкціями з боку УЄФА через критику суддівства після закінчення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sport.es.

Бразилець, зараз відновлюється від травми, не брав участі в грі і спостерігав за розвитком подій з трибуни. Після фінального свистка форвард розкритикував рішення Даміра Скоміни призначити у ворота парижан пенальті в компенсований час після перегляду відеоповтору.

УЄФА може дискваліфікувати Неймара. Згідно з дисциплінарним кодексом, бразильцеві загрожує відсторонення на строк від одного до трьох матчів. Найближчим часом мають оголосити про початок розслідування.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переграв ПСЖ та пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Тим часом Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал.

Джерело - iSport.