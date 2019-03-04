Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал

Форвард ПСЖ Неймар не виключає можливості грати за Реал.

Про це заявив сам футболіст в інтерв'ю Globo TV.

"Чи хотів би я грати за Реал? Це один з найбільших клубів світу. Будь-який гравець, якого пов'язують з Реалом, захотів би грати в ньому. Але, заради бога, вгамуйтеся, я не говорю про себе.

У Парижі я всім задоволений, мені тут дуже добре. Але що трапиться в майбутньому — ніхто не знає. Зрозуміло, що Реал — велика команда, одна з найкращих у світі, я її дуже поважаю, але поки бачу себе в ПСЖ", - заявив бразилець.