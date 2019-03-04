Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал

Форвард ПСЖ Неймар не виключає можливості грати за Реал.
Про це заявив сам футболіст в інтерв'ю Globo TV.
"Чи хотів би я грати за Реал? Це один з найбільших клубів світу. Будь-який гравець, якого пов'язують з Реалом, захотів би грати в ньому. Але, заради бога, вгамуйтеся, я не говорю про себе.
У Парижі я всім задоволений, мені тут дуже добре. Але що трапиться в майбутньому — ніхто не знає. Зрозуміло, що Реал — велика команда, одна з найкращих у світі, я її дуже поважаю, але поки бачу себе в ПСЖ", - заявив бразилець.
Нагадаємо, Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ. Тим часом президент ПСЖ заявляв, що Неймар не продається.
Джерело - Globo TV.