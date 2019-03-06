Трансляція Челсі - Динамо: онлайн 06.03.2019

Кияни зіграють першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи

Не пропустіть матч Ліги Європи Челсі - Динамо онлайн. Матч відбудеться 7.03.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Челсі - Динамо дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Челсі - Динамо: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Челсі - Динамо онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Челсі - Динамо, матчу Ліги Єврпи можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Також Соль прокоментував свою травму.

Джерело - Чемпіон.