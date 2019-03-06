Русин зіграє проти Челсі

Гравець київського Динамо Назарій Русин вийде в стартовому складі на матч Ліги Європи проти Челсі.

Про це заявив головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич.

Актуально: УПЛ запустить тендер на експлуатацію медіа-прав

"Перед початком кожного матчу, думаю, шанси завжди 50 на 50. Тим більше, тут двоматчева дуель. Подивимося, як воно буде завтра ... Ігрову схему ми міняти не будемо. Русин зіграє в нападі, а хто замінить Беньяміна Вербича — вирішимо завтра", - зазначив Хацкевич.