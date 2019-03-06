Русин зіграє проти Челсі

Гравець київського Динамо Назарій Русин вийде в стартовому складі на матч Ліги Європи проти Челсі.
Про це заявив головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич.
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"Перед початком кожного матчу, думаю, шанси завжди 50 на 50. Тим більше, тут двоматчева дуель. Подивимося, як воно буде завтра ... Ігрову схему ми міняти не будемо. Русин зіграє в нападі, а хто замінить Беньяміна Вербича — вирішимо завтра", - зазначив Хацкевич.
Нагадаємо, Саррі відзначив гру Динамо на контратаках.
Тим часом Андрій Шевченко вважає, що успіх Динамо стане дивом.
Джерело - Динамо.