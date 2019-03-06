Власник оцінив клуб в 1 мільйон білоруських рублів

Власник контрольного пакету акцій Юрій Чиж хоче продати мінське Динамо.

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомлення про таке бажання отримали суб'єкти господарювання, які мають переважне право покупки.

Бізнесмену належить близько 57% акцій. Приблизно 26% володіє Мінський виконком. Весь пакет (близько 57% акцій) його нинішній власник оцінює в 1 мільйон білоруських рублів.

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Поворотним моментом для Динамо і Юрія Чижа, як повідомляє джерело, став торішній програш Зеніту в Санкт-Петербурзі з рахунком 1:8.

Юрій Чиж, основний акціонер Трайпл, став власником мінського Динамо наприкінці 1999 року. Під його правлінням біло-сині вигравали чемпіонат Білорусі 2004 року.

Нагадаємо, у київському Динамо Соля замінить Русин.

Тим часом Саррі відзначив гру на контратаках динамівців.

Джерело - TUT.BY.