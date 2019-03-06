Власник контрольного пакету акцій Юрій Чиж хоче продати мінське Динамо.
Про це повідомляє TUT.BY.
Повідомлення про таке бажання отримали суб'єкти господарювання, які мають переважне право покупки.
Бізнесмену належить близько 57% акцій. Приблизно 26% володіє Мінський виконком. Весь пакет (близько 57% акцій) його нинішній власник оцінює в 1 мільйон білоруських рублів.
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Поворотним моментом для Динамо і Юрія Чижа, як повідомляє джерело, став торішній програш Зеніту в Санкт-Петербурзі з рахунком 1:8.
Юрій Чиж, основний акціонер Трайпл, став власником мінського Динамо наприкінці 1999 року. Під його правлінням біло-сині вигравали чемпіонат Білорусі 2004 року.
Нагадаємо, у київському Динамо Соля замінить Русин.
Тим часом Саррі відзначив гру на контратаках динамівців.
Джерело - TUT.BY.