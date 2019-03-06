Найбільша небезпека київського Динамо — контратаки.

Так вважає головний тренер Челсі Мауріціо Саррі.

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"Динамо — це хороша і молода команда зі швидкими флангами. Вони небезпечні на контратаках. Нам потрібно провести два дуже хороших матчі, щоб пройти далі. Англійським командам дуже складно конкурувати в єврокубках, адже у нас важкий графік. Ми зіграємо матч АПЛ через 62 години після гри з Динамо, це дуже рано", - розповів Саррі.