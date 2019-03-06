УПЛ запустить тендер на експлуатацію медіа-прав

Боротьба за телеправа триватиме менше місяця.

Українська Прем'єр-ліга запустить централізовану систему маркетингу й експлуатації медіа-прав на змагання.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Стартує процедура 12 березня о 10.00. Тендер буде розрахований на всі матчі чемпіонату України сезонів 2019/20, 2020/21 і 2021/22.

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Охочі можуть подавати свої заявки на всі або частину медіа-прав УПЛ. Тендерні заявки повинні бути спрямовані в УПЛ до 18.00 5 квітня 2019 року.

Зараз матчі УПЛ транслюють телеканали Футбол 1/2, 2+2, УНІАН і ZIK.

Нагадаємо, відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря.

Тим часом чотири канали хочуть показувати УПЛ.

Джерело - УПЛ.