Шевченко: Успіх Динамо стане дивом

Головний тренер збірної України не вірить у київський клуб.

Київському Динамо головне не злякатися у матчі Ліги Європи проти Челсі.

Так вважає головний тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

"Будемо відверті — успіх Динамо стане дивом. Але хіба ми мало бачили сенсацій в цьому сезоні? Взяти хоча б подвиг Аякса, до речі, суперника киян в раунді плей-офф цієї Ліги чемпіонів.

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Не маєш відваги — йди геть — сказав одного разу великий Валерій Лобановський. Ось і для команди його учня Олександра Хацкевича, напевно, головне — не злякатися, не перегоріти. Зрештою, за будь-якого результату ніхто динамівців не засудить", - заявив керманич збірної.

Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушить з одним форвардом.

Тим часом Саррі побоюється контратак Динамо.

Джерело - Xsport.