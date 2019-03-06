ПСЖ — Манчестер Юнайтед: стартові склади команд

Французький ПСЖ на власному полі прийме англійський Манчестер Юнайтед.
Стали відомі стартові склади команд.
Актуально: ПСЖ — Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн-трансляцію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
6 лютого
ПСЖ — Манчестер Юнайтед
ПСЖ: Буффон, Сілва, Кімпембе, Керер, Маркіньйос, Вератті, Мбаппе, ді Марія, Алвес, Бернат, Дракслер.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Лінделеф, Байї, Лукаку, Рашфорд, Смоллінг, Перейра, Фред, Янг, Шоу, Мактоміней.
Нагадаємо, букмекери не вірять в успіх Манчестер Юнайтед.
Тим часом легендарний Буффон побоюється за результат.
Джерело - Чемпіон.