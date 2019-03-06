ПСЖ - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн-трансляцію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед.
Пряма онлайн-трансляція гри ПСЖ - Манчестер Юнайтед відбудеться на телеканалі Футбол 2.
Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Трансляцію можна переглянути онлайн на платформі OLL.tv. (Увага!Трансляція платна!)
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Матч розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.
Джерело - Чемпіон.