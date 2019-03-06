Буффон: Попри 2:0 в Манчестері, я все ще побоююся за результат

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон побоюється за матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестера Юнайтед.
Його слова цитує BT Sport.
Актуально: ПСЖ — Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн-трансляцію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Думаю, в Манчестері ми провели чудовий матч. Мені здається, ми здатні грати на такому рівні постійно, якщо будемо виходити на поле з правильним настроєм. Попри 2:0 в Манчестері, я все ще побоююся за результат, тому що дуже поважаю Юнайтед", - сказав Буффон.
Нагадаємо, ПСЖ переграв Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Джерело - Sport.ua.