Буффон: Попри 2:0 в Манчестері, я все ще побоююся за результат

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон побоюється за матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестера Юнайтед.

Його слова цитує BT Sport.

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"Думаю, в Манчестері ми провели чудовий матч. Мені здається, ми здатні грати на такому рівні постійно, якщо будемо виходити на поле з правильним настроєм. Попри 2:0 в Манчестері, я все ще побоююся за результат, тому що дуже поважаю Юнайтед", - сказав Буффон.