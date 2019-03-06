Букмекери не вірять в Манчестер Юнайтед у матчі проти ПСЖ

Французький ПСЖ і англійський Манчестер Юнайтед сьогодні, 6 березня, в Парижі на Парк де Пренс зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Перша зустріч, яка відбулася на Олд Траффорд, закінчилася впевненою перемогою ПСЖ 2:0.

Букмекери не вірять в перемогу МЮ, оскільки на їх успіх дається коефіцієнт 6,30, тоді як на перемогу ПСЖ дають 1,50. Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,70.

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Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

Джерело - Чемпіон.