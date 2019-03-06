Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає матч своїх колишніх команд на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомив телеведучий Ігор Циганик у своєму шоу Циганик-лайв.

За інформацією джерела, тренер національної команди буде присутній на поєдинку Динамо - Челсі, який відбудеться в Києві, на НСК Олімпійський, 14-го березня о 20:00.

Відзначимо, що перша зустріч між клубами відбудеться вже завтра, 7-го березня.

Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушило з одним форвардом.

Також, Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.

Джерело - Чемпіон.