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Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо

Сьогодні 15:19 286 0
Шевченко відвідає матч Челсі - Динамо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідає матч своїх колишніх команд на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомив телеведучий Ігор Циганик у своєму шоу Циганик-лайв.

За інформацією джерела, тренер національної команди буде присутній на поєдинку Динамо - Челсі, який відбудеться в Києві, на НСК Олімпійський, 14-го березня о 20:00.

Відзначимо, що перша зустріч між клубами відбудеться вже завтра, 7-го березня.

Нагадаємо, на матч проти Челсі Динамо вирушило з одним форвардом.

Також, Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.

Джерело - Чемпіон.

#Шевченко, #Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
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