Чотири канали хочуть показувати УПЛ

Визначилися канали, які хочуть показувати Українську Прем'єр-лігу
Про це повідомляє Sport Arena.
Тендер на трансляцію матчів УПЛ відбудеться наприкінці квітня.
Компанія Profile Partners, яка розпоряджається правами на трансляцію, веде перемовини з телеканалами Футбол 1/2, 2+2, Setanta, а також стрімінговим сервісом Megogo.
Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Права на трансляції, ймовірно, отримають кілька компаній. Буде кілька пакетів, але поки невідомо, як вони будуть розбиті.
Зараз УПЛ показують телеканали Футбол 1/2, 2+2 і ZIK.
Нагадаємо, Футбол 1 залишився без прав на показ АПЛ.
Джерело - Спортарена.