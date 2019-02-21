Чотири канали хочуть показувати УПЛ

Визначилися канали, які хочуть показувати Українську Прем'єр-лігу

Про це повідомляє Sport Arena.

Тендер на трансляцію матчів УПЛ відбудеться наприкінці квітня.

Компанія Profile Partners, яка розпоряджається правами на трансляцію, веде перемовини з телеканалами Футбол 1/2, 2+2, Setanta, а також стрімінговим сервісом Megogo.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Права на трансляції, ймовірно, отримають кілька компаній. Буде кілька пакетів, але поки невідомо, як вони будуть розбиті.

Зараз УПЛ показують телеканали Футбол 1/2, 2+2 і ZIK.

Нагадаємо, Футбол 1 залишився без прав на показ АПЛ.

Джерело - Спортарена.