Гравець Карпат Мар'ян Швед не наздожене Жуніора Мораеса в гонці бомбардирів.

Так вважає екс-гравець Шахтаря та Карпат Василь Кобін.

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"Чи зможе Швед наздогнати Мораеса в гонці бомбардирів? Напевно ні. На мою думку, краще грати в першій шістці, тому що команди там більше атакують, вони майстерніші, ніж у другій шістці, де команди більше думають про оборону. Вважаю, що Мораес заб'є ще голів 10 у верхній шістці", - зауважив .