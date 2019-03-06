Але екс-гравець Карпат не вірить у перемогу левів над Шахтарем.

Швед може забити в матчі проти Шахтаря, але це не допоможе Карпатам перемогти.

Так вважає екс-гравець зелено-білих Василь Кобін.

"Мар'ян показує яскраву гру, у нього нестандартне мислення. Він може забити Шахтарю, але забиті голи не зараховуються в турнірну таблицю, вони не конвертуються в очки. Якщо Карпати програють Шахтарю з рахунком 3:1 або 3:2, або 4:1 в таблицю залікові пункти все одно не підуть.

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У Мар'яна будуть шанси забити. Він зараз набрав гарну форму. Також у нього є стимул — поїхати в Селтік у хорошій формі. Думаю, що шанси у нього, звичайно, будуть", - заявив Кобін.

Нагадаємо, Смалійчук залишиться віце-президентом Карпат.

А днями відбулося жеребкування другої частини УПЛ.

Джерело - Xsport.