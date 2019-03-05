Мораес подав документи для отримання українського громадянства

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес отримає українське громадянство.

Про це заявив відомий журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"Немає в списку збірної Мораеса. Схоже, що він не встиг отримати громадянство. Якась ситуація там відбувається, документи Мораес вже подав. Шевченко все-таки відстоює свою точку зору: маєш паспорт - викликаємо, якщо ні - немає сенсу про щось говорити ", - сказав Циганик.