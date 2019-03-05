Динамо – Челсі: ультрас киян спіймали двох спекулянтів, які хотіли перепродати квитки

Ультрас київського Динамо жорстоко розібралися із спекулянтами, які перепродавали квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі.

Про це повідомили вболівальники у Facebook.

Один з них намагався продати квитки через Instagram за 250 грн, потім прийшов у магазин придбати ще перепусток. Другий хотів віддати їх за 130 грн, але замість покупців до нього вийшли представники фанатського руху. Також ультрас зробили попередження іншим, хто мав намір вчинити так само.

Нагадаємо, матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.

Також, Вербич - найкращий гравець Динамо в лютому.

Джерело - Чемпіон.