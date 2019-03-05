Вербич - найкращий гравець Динамо в лютому

Вболівальники обрали найкращим футболістом Динамо у лютому Беньяміна Вербича.
Про це повідомляється у Твіттері клубу.
Вербич отримав 33% голосів, випередивши Франа Соля (13%) та Дениса Бойка (11%).
👏🔝 Беньямін #ВЕРБИЧ – найкращий гравець "Динамо" у лютому!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 5, 2019
Словенець, який у лютому взяв участь у всіх трьох офіційних матчах, тричі забив та віддав одну гольову передачу набрав 33% вболівальницьких вподобань. pic.twitter.com/Xl1cfOxpm2
Нагадаємо, матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів.
Раніше відбулося жеребкування другого етапу УПЛ.
Джерело - Чемпіон.