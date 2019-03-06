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Сульшер покине Манчестер Юнайтед наприкінці сезону

Сьогодні 17:12 736 0
Спеціаліст повернеться у норвезький Мольде.
Сульшер покине Манчестер Юнайтед наприкінці сезону

Уле Гуннар Сульшер працюватиме в Манчестер Юнайтед до кінця сезону, після чого повернеться в Мольде.

Про це заявив голова ради директорів норвезького клубу Ойстейн Неерланд у коментарі виданню Goal.

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"Перед Різдвом ми підписали з Уле Гуннаром нову угоду строком на три роки, до кінця сезону 2021. Після цього він тимчасово очолив Манчестер Юнайтед. Там він пробуде до літа. Зараз він співробітник Ман Юнайтед, але планує повернутися в Мольде після закінчення сезону", - заявив функціонер.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічні Сульшера змагатимуться проти ПСЖ. Напередодні гри манкуніанці залишилися без десяти гравців.

Нагадаємо, Сульшер встановив унікальне досягнення у Манчестер Юнайтед.

Джерело - Xsport.

#Мольде, #Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ, #ЛЧ, #ПСЖ
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