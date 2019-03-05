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10 гравців Манчестер Юнайтед пропустять гру з ПСЖ

Сьогодні 11:32 1093 0
10 гравців Манчестер Юнайтед пропустять гру з ПСЖ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер не зможе розраховувати відразу на 10 гравців основного складу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє iSport з посиланням на Goal.com.

Хуан Мата, Антоні Марсьяль, Антоніо Валенсія, Неманья Матич, Андер Еррера, Алексіс Санчес, Джессі Лінгард і Маттео Дарміан травмовані, Філ Джонс відновлюється після хвороби. Один з лідерів червоних дияволів Поль Погба пропустить гру в Парижі через червону картку, отриману в першому матчі на Олд Траффорд.

Нагадаємо, вже 6 березня манкуніанці зіграють матч-відповідь проти ПСЖ в Лізі чемпіонів. 

Перший матч Манчестер Юнайтед програв удома з рахунком 0:2.

Раніше стало відомо, що манкуніанці визначили долю Сульшера.

Джерело - iSport.

#ЛЧ, #Ліга Чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Сульшер
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