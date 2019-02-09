Клуби Першої ліги перенесуть матчі через вибори

Клуби Першої ліги згодні перенести стартові тури чемпіонату через вибори президента.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Ми розробили варіант, який клуби підтримали, про перенесення матчів, про рух базових днів відповідних турів. Ми перенесемо матчі. Це рішення затверджено.

Ми затвердили свою позицію. Це не остаточний варіант. Можливі варіанти, починаючи з того, що може не відбутися другий тур виборів. Раптом, у першому турі переможе хтось із кандидатів. Нюанси ще є, але в цілому ми затвердили своє бачення цього питання", - сказав Макаров для Футбол NEWS.