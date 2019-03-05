ЗМІ: Абрамович продасть Кепу через його конфлікт з Саррі

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага може покинути команду через конфлікт з головним тренером.

Про це повідомляє sportarena, з посиланням на El Confidencial.

Воротар відмовився піти з поля у фінальному матчі Кубка ліги проти Манчестер Сіті (0:0, 3:4 пен.). Після матчу італієць пояснив дії голкіпера, але відправив його в запас на один матч, а потім повернув в основу.

Однак власник синіх вже дав завдання шукати заміну іспанському кіперу. 24-річний Аррісабалага перейшов в Челсі минулого літа з Атлетіка за 80 мільйонів євро.

Цього сезону він зіграв 27 матчів в чемпіонаті Англії, в яких пропустив 30 голів.

Нагадаємо, Саррі розповів, хто буде основним голкіпером Челсі.

Також, Челсі впевнено здолав Тоттенгем в АПЛ.

Джерело - sportarena.