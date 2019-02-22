Челсі пропустить два трансферні вікна

Мій профіль

Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 14:31 1152
Динамо зіграє проти Челсі у 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 14:13 514
Світоліна - Бенчич: онлайн-трансляція півфіналу в Дубаї
Сьогодні 12:32 511
Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи
Вчора 23:53 4643
На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані
Вчора 22:27 16786 4
Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи
Вчора 21:47 2049 4
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
Вчора 21:03 2333 1
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 19:10 1195
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 19:00 42885 1
Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку
Вчора 15:44 1079
Навколо спорту
Блоги
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
Сьогодні 12:00 1381
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:15 818
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:30 673
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:03 925
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 16:10 1663
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
20.02.2019 17:07 1019
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
20.02.2019 16:04 1792 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
20.02.2019 09:41 2027
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 856
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 17:31 943
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:45 Футбол Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО 39
15:40 Футбол Динамо зіграє з Гоффенгаймом у Юнацькій лізі УЄФА 123
15:24 Футбол Яковенко: На папері Динамо аутсайдери, але на полі все може бути 210
15:04 Теніс Світоліна - беззаперечний фаворит півфіналу в Дубаї 696
14:31 Футбол Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 1152
14:29 Навколо спорту Яким спортивним прогнозам можна довіряти 150
14:20 Футбол Жеребкування Ліги Європи: ЗАВЕРШЕНО 3862 3
14:13 Футбол Динамо зіграє проти Челсі у 1/8 Ліги Європи 514
14:00 Футбол Соль: Крикнув гравцю за 100 мільйонів "Пас, малий" 950
13:45 Футбол Фонсека: Хто пропускає, той не заслуговує йти далі 619 1
13:30 Футбол Бойко - найкращий гравець матчу Динамо - Олімпіакос за оцінками InStat 601
13:15 ММА Густафссон проведе бій із Андерсоном у Стокгольмі 363
13:00 Футбол НБА запропонувала знизити вік виходу на драфт до 18 років 481
12:32 Теніс Світоліна - Бенчич: онлайн-трансляція півфіналу в Дубаї 511
12:25 Футбол Челсі пропустить два трансферні вікна 586
12:18 Теніс Світоліна - Бенчич: суперниці зустрічалися між собою лише одного разу 834
12:11 Футбол Модрич продовжить грати за Реал 509
12:00 Блог Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО 1381
11:30 Футбол УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня у Лізі Європи 536
11:15 Футбол Суркіс: Команда набирається досвіду 579
11:00 Хокей Відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ 437
10:45 Футбол Динамо набрало більше очок рейтингу ніж Шахтар 740
10:30 ММА Легенда ММА оголосив про завершення кар'єри 542
10:15 Футбол Тренер Олімпіакоса: Я не шукаю виправдання такому результату 1361
10:00 Навколо спорту Кому належать букмекерські контори в Україні 993

Челсі пропустить два трансферні вікна

Сьогодні 12:25 586 0
Челсі пропустить два трансферні вікна

Челсі отримав заборону від FIFA на роботу під час двох наступних трансферних вікон.

Про це повідомляє BBC.

Лондонський клуб порушив правила підписання неповнолітніх гравців. FIFA ідентифікувала 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, за що і наклала трансферний бан на Челсі.

Таким чином, лондонський клуб не зможе підписувати гравців влітку 2019 року і в січні 2020 го. Клуб також оштрафований на 600 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, Чех може почати тренерську кар'єру в Челсі.

Також, Зідан та Лемпард можуть очолити Челсі.

Джерело - ВВС.

#FIFA, #футбол, #Челсі, #трансфер, #заборона
Коментарі ()