Челсі пропустить два трансферні вікна

Челсі отримав заборону від FIFA на роботу під час двох наступних трансферних вікон.

Про це повідомляє BBC.

Лондонський клуб порушив правила підписання неповнолітніх гравців. FIFA ідентифікувала 29 епізодів з порушенням регламенту з трансферів і реєстрації футболістів, за що і наклала трансферний бан на Челсі.

Таким чином, лондонський клуб не зможе підписувати гравців влітку 2019 року і в січні 2020 го. Клуб також оштрафований на 600 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, Чех може почати тренерську кар'єру в Челсі.

Також, Зідан та Лемпард можуть очолити Челсі.

Джерело - ВВС.