Саррі розповів, хто буде основним голкіпером Челсі

Конфлікт головного тренера Челсі Мауріціо Саррі з голкіпером синіх Кепою Аррісабалагою вичерпаний.

Слова фахівця наводить прес-служба аристократів.

"Ситуація з Кепою Аррісабалагою закрита. Він залишається нашим першим голкіпером. Ми дуже раді за Віллі Кабальєро, оскільки тепер знаємо, що він здатний зіграти в дуже важкому матчі.

Я хочу подивитися останні два тренування, але це стосується кожного гравця, тому що в неділю ми зіграли 130 хвилин і 95 хвилин відіграли в середу. Потрібно оцінити відновлення", - сказав Саррі.