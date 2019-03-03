Зоря розгромила Ворсклу, Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі команди зіграли 20-й тур. Загалом обійшлося без сенсацій. Єдиний досить неочікуваний результат - перемога Арсенала над Олімпіком.
Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
2 - 3 березня
Голи: 0:1 - 25 Кендзьора, 0:2 - 68 Буяльський, 1:2 - 83 Картушов.
Чорноморець - Шахтар 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76, пенальті, Марлос.
Голи: 1:0 - 45+ Сілас, 2:0 - 63 Громов, 3:0 - 77 Караваєв
Голи: 0:1 - 11 пенальті, Вакуленко
Гол: 0:1 - 14 Зубков, 1:1 - 90+1 Банада.
Турнірна таблиця УПЛ після 20 турів
|1
|
Шахтар
|20
|51
|2
|
Динамо
|20
|44
|3
|
Олександрія
|20
|37
|4
|
Зоря
|20
|31
|5
|
Маріуполь
|20
|28
|6
|
Ворскла
|20
|27
|7
|
Десна
|20
|27
|8
|
Львів
|20
|26
|9
|
Карпати
|20
|20
|10
|
Олімпік
|20
|19
|11
|
Чорноморець
|20
|15
|12
|
Арсенал-Київ
|20
|11
Джерело - Чемпіон.