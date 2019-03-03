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Зоря розгромила Ворсклу, Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі команди зіграли 20-й тур. Загалом обійшлося без сенсацій. Єдиний досить неочікуваний результат - перемога Арсенала над Олімпіком. 

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 - 3 березня

Десна - Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Кендзьора, 0:2 - 68 Буяльський, 1:2 - 83 Картушов.

Чорноморець - Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76, пенальті, Марлос.

Зоря - Ворскла 3:0

Голи: 1:0 - 45+ Сілас, 2:0 - 63 Громов, 3:0 - 77 Караваєв

Олімпік — Арсенал-Київ 0:1

Голи: 0:1 - 11 пенальті, Вакуленко

Олександрія — Маріуполь 1:1 

Гол: 0:1 - 14 Зубков, 1:1 - 90+1 Банада.

Турнірна таблиця УПЛ після 20 турів

1
Шахтар
 20 51
2
Динамо
 20 44
3
Олександрія
 20 37
4
Зоря
 20 31
5
Маріуполь
 20 28
6
Ворскла
 20 27
7
Десна
 20 27
8
Львів
 20 26
9
Карпати
 20 20
10
Олімпік
 20 19
11
Чорноморець
 20 15
12
Арсенал-Київ
 20 11

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Динамо, #Шахтар
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