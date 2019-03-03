Зоря розгромила Ворсклу, Львів переграв Карпати. Результати матчів 20-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі команди зіграли 20-й тур. Загалом обійшлося без сенсацій. Єдиний досить неочікуваний результат - перемога Арсенала над Олімпіком.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 - 3 березня

Десна - Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Кендзьора, 0:2 - 68 Буяльський, 1:2 - 83 Картушов.

Чорноморець - Шахтар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76, пенальті, Марлос.

Зоря - Ворскла 3:0

Голи: 1:0 - 45+ Сілас, 2:0 - 63 Громов, 3:0 - 77 Караваєв

Олімпік — Арсенал-Київ 0:1

Голи: 0:1 - 11 пенальті, Вакуленко

Олександрія — Маріуполь 1:1

Гол: 0:1 - 14 Зубков, 1:1 - 90+1 Банада.

Турнірна таблиця УПЛ після 20 турів

1 Шахтар 20 51 2 Динамо 20 44 3 Олександрія 20 37 4 Зоря 20 31 5 Маріуполь 20 28 6 Ворскла 20 27 7 Десна 20 27 8 Львів 20 26 9 Карпати 20 20 10 Олімпік 20 19 11 Чорноморець 20 15 12 Арсенал-Київ 20 11

Джерело - Чемпіон.