Олександрія - Маріуполь: відеоогляд матчу

У 20-му турі УПЛ Олександрія зіграла в нічию з Маріуполем.

На 15-й хвилині рахунок відкрив Олександр Зубков, замкнувши довгу передачу Федорчука.

Зрівняти господарям вдалося на 90-й хвилині, Банада головою відправив м'яч у ворота Худжамова.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Олександрія — Маріуполь 1:1

Гол: 0:1 - 14 Зубков, 1:1 - 90+1 Банада.

Олександрія - Паньків, Цуріков (Полярус, 42), Шендрик, Пашаєв, Гречишкін (Сітало, 46), Ковалець, Банада, Запорожан, Дедечко, Лучкевич, Пономар (Задерака, 67).

Маріуполь - Худжамов, Демір, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Мишнєв (Пихаленок, 81), Федорчук, Чурко (Вакула, 65), Ігнатенко, Зубков (Тищенко, 75), Борячук.

Попередження: Зубков (20), Запорожан (25), Демір (40), Ігнатенко (74).

Нагадаємо, напередодні Зоря розгромила Ворсклу. Також Арсенал у меншості переграв Олімпік.

Джерело - Чемпіон.