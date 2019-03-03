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Олімпік - Арсенал: відеоогляд поєдинку

Сьогодні 19:19 454 0
Олімпік - Арсенал: відеоогляд поєдинку

Донецький Олімпік у 20-му турі УПЛ приймав столичний Арсенал.

Підопічні В'ячеслава Шевчука на старті матчу грубо зіграли у власному штрафному майданчику за що арбітр призначив пенальті. Точку реалізував Вакуленко.

Але за десять хвилин до кінця матчу кияни залишилися у меншості — червоне світло перед собою побачив Башлай.

Але навіть граючи у більшості Олімпіку зрівняти рахунок не вдалося.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

3 березня

Олімпік — Арсенал-Київ 0:1

Голи: 0:1 - 11 пенальті, Вакуленко.

Олімпік: Бетім, Вантух (Балашов, 64), Гришко, Цимбалюк, Ксьонз, Гай, Політило, Тейшейра (Шиндер 32), Пасіч Г. (Дегтярьов 75), Матар, Клименчук

Арсенал: Підківка, Жичиков, Вакуленко, Дубінчак, Танковський, Башлай, Оріховський, Козак (Домбровський, 46), Кадимян, Калітвінцев (Мудрик, 87), Міссі (Ковпак, 75)

Попередження: Цимбалюк 10, Вакуленко 12, Башлай 26, Шиндер 40, Пасіч 69, Ксьонз 77, Гай 85, Дегтярьов 90+3.

Вилучення: Башлай 35.

Нагадаємо, Ворскла програла Зорі. Тим часом Арсенал стане фарм-клубом Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Олімпік, #Арсенал
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