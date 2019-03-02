Динамо переграло Десну в Чернігові. Відеоогляд матчу

У першому матчі 20-го туру Десна в Чернігові поступилася Динамо.

На 25-й хвилині Кендзьора відкрив рахунок після розіграшу кутового. На 68-й Буяльський подвоїв перевагу киян.

Чернігівці відповіли лише одним голом Картушова на 83-й хвилині.

В кінці першої половини гри травму плеча отримав Соль, його замінив Русин.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Десна - Динамо 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Кендзьора, 0:2 - 68 Буяльський, 1:2 - 83 Картушов.

Десна: Литовка, Парцванія, Імереков, Гітченко, Фаворов, Картушов, Мостовий, Фаворов, Огиря (Козак, 89), Немчанінов (Богданов, 64), Безбородько (Сергійчук, 73).

Динамо: Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук (Кадар, 86), Буяльський (Гармаш, 90), Шапаренко, Циганков, Шепелев, Фран Соль (Русин, 45).

Попередження: Фаворов (22), Безбородько (40), Парцванія (70), Сергійчук (79), Русин (90).

Джерело - Чемпіон.