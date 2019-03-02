Реал програв Барселоні на Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид програв Барселоні у рамках 26 туру Ла-Ліги з мінімальним рахунком. Це друга поразка Реала від Барселони на своєму полі за 4 дні. Раніше Королівський клуб програв 0:3 в Кубку Іспанії.
Позаду трохи понад дві третин чемпіонату. Барселона лідирує, випереджаючи Атлетіко на 10 очок, а Реал - взагалі на 12.
Єдиний гол в Ель Класіко забив Ракитич на 26-й хвилині.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
26 тур
2 березня
Реал Мадрид - Барселона 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Ракитич.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у видовищному матчі переміг Саутгемптон.
Також, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут.
Джерело - Чемпіон.