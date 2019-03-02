Реал програв Барселоні на Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид програв Барселоні у рамках 26 туру Ла-Ліги з мінімальним рахунком. Це друга поразка Реала від Барселони на своєму полі за 4 дні. Раніше Королівський клуб програв 0:3 в Кубку Іспанії.

Позаду трохи понад дві третин чемпіонату. Барселона лідирує, випереджаючи Атлетіко на 10 очок, а Реал - взагалі на 12.

Єдиний гол в Ель Класіко забив Ракитич на 26-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

26 тур

2 березня

Реал Мадрид - Барселона 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Ракитич.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у видовищному матчі переміг Саутгемптон.

Також, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут.

Джерело - Чемпіон.