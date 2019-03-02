Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут

У 29-му турі прем'єр-ліги Манчестер Сіті мінімально обіграв Борнмут.
Перша половина гри залишилася без голів.
У другому таймі в активі містян відзначився Марез на 55-й хвилині. Ще хороші моменти були у Стерлінга, Агуеро і Мареза, але рахунок так і залишився незмінним - 1:0. Втім, і цього вистачило Манчестер Сіті, щоб очолити турнірну таблицю - як мінімум, поки завтра Ліверпуль не зіграє проти Евертона.
АПЛ
29 тур
2 березня
Борнмут - Манчестер Сіті 0:1
Гол: 0:1 – 55 Марез.
Нагадаємо, Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті.
Також, Зінченко визнаний найкращим гравцем туру АПЛ.
Джерело - Чемпіон.