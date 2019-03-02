Манчестер Юнайтед у видовищному матчі переміг Саутгемптон

У матчі 29-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вирвав перемогу у Саутгемптона.
У першому таймі, незважаючи на тиск манкуніанців, вперед вийшли в гості. Захисник Святих Ян Валері відмінним дальнім ударом вразив ворота Давіда Де Хеа.
Після перерви вперед вже вдалося вийти Манчестер Юнайтед. Спочатку добре пробив здалеку Андреас Перейра, а через кілька хвилин Ромелу Лукаку забив другий м'яч.
Саутгемптон вдалося відігратися, зі штрафного пробив Джеймс Уорд-Прауз. Однак МЮ все ж вирвав перемогу: Ромелу Лукаку після передачі вишедщего на заміну Фреда забив вирішальний м'яч. Міг забити четвертий м'яч Поль Погба, але його пенальті відбив ногою голкіпер Святих Ангус Ганн.
АПЛ
29 тур
2 березня
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:2 (0:1, 3:1)
Голи: 0:1 - 26 Валері, 1:1 - 53 Перейра, 2:1 - 59 Лукаку, 2:2 - 75 Уорд-Проуз, 3:2 - 88 Лукаку.
Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед покине клуб.
Також, Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера.
Джерело - Чемпіон.