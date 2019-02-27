Бейл уникнув покарання за провокативний жест в матчі проти Атлетіко

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) вирішив не карати Гарета Бейла за жест, який валлієць продемонстрував на Ванда Метрополітано.

Про це повідомляє El Mundo.

У Дисциплінарному комітеті Королівської федерації футболу Іспанії вирішили, що недостатньо підстав для того, щоб вважати, що цей жест адресований саме вболівальникам Атлетіко. Також цей жест не зазначив арбітр зустрічі Мартінес Мунуера у своєму протоколі. Ла Ліга засудила поведінку валлійця та вимагала для нього до 12 матчів дискваліфікації, як прописано у регламенті.

Нагадаємо, Бейл незадоволений своїм становищем в Реалі. Також, Реал готовий придбати лідера Челсі.

Джерело - football24.