Реал готовий придбати лідера Челсі

Мадридський Реал налаштований придбати зіркового гравця Челсі Едена Азара.

Про це повідомляє Evening Standard.

Бельгієць став головною трансферною метою Реала під час літнього трансферного вікна. Мадридський клуб навіть відмовився від ідеї придбання Кіліана Мбаппе чи Неймара.

Керівництво Реала зробить влітку все можливе, щоб оформити трансфер Азара, у якого залишатиметься лише один рік контракту з синіми. Флорентіно Перес розглядав можливість придбання когось із дуету Мбаппе-Неймар, однак нещодавно президент ПСЖ дав чітко зрозуміти, що в мадридців не буде шансів підписати когось з них.

Нагадаємо, Азар неодноразово заявляв, що мріє грати у Реалі. Також, Азар розповів, що незабаром публічно розповість про рішення щодо свого майбутнього.

Джерело - football24.