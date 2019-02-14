Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів за жест уболівальникам

Нападник Реала Гарет Бейл може отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє AS.

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії вивчить поведінку півзахисника Реала Гарета Бейла в матчі з Атлетіко. Після голу футболіст зобразив жест, який схожий на непристойний.

Якщо комітет вирішить, що жест був непристойним та міг спровокувати вболівальників Атлетіко, то Бейлу загрожує від 4 до 12 матчів дискваліфікації. Якщо буде вирішено, що жест не був адресований до фанатів, то вінгер отримає від 1 до 3 матчів дискваліфікації.

До слова, арбітр поєдинку Мартінес Мунуера не помітив жесту та не виклав дану ситуацію у протоколі матчу.

Нагадаємо, нападник мадридського Реала Гарет Бейл відзначився сотим забитим м'ячем за вершкових.

Джерело - football24.ua.